Tesla rast ungebremst in Krankenhaus: Baby und zwei Menschen verletzt

In Berlin-Spandau ist ein Tesla am Samstag ungebremst in ein Gebäude des Waldkrankenhauses gekracht. Bei dem Unfall sind drei Menschen leicht verletzt worden.

Von Mia Goldstein

Berlin - In Berlin-Spandau ist ein Tesla am Samstag ungebremst in ein Gebäude des Waldkrankenhauses gekracht. Bei dem Unfall sind drei Menschen, darunter auch ein Säugling, leicht verletzt worden. Das Neugeborene befand sich an Bord des verunfallten Tesla. © Julian Stähle Nach Angaben der Feuerwehr raste das Auto gegen 12.30 Uhr in der Stadtrandstraße gegen die Glasfassade eines Konferenzsaales der Klinik. Der Tesla, in dem sich zwei Frauen und ein Säugling befanden, durchschlug die Front und kam circa fünf Meter im Saal zum Stehen. Glücklicherweise waren die Räumlichkeiten zu diesem Zeitpunkt menschenleer. Berlin Unfall Geisterfahrerin auf A100: Mit 1,7 Promille im Gegenverkehr Die Frauen sowie das Baby hatten wohl einen Schutzengel, denn sie trugen bei dem heftigen Crash nur leichte Verletzungen davon und wurden direkt vor Ort vom Krankenhauspersonal betreut. TAG24-Informationen zufolge soll eine der beiden Frauen erst vor zwei Tagen aus der Entbindungsstation entlassen worden sein. Feuerwehrsprecher Dominik Preetz sagte, dass das Auto, dessen Airbags vollständig auslösten, eine automatische Unfallmeldung anzeigte. Aufgrund des Schadensbildes geht er davon aus, dass der Tesla auf kurzer Strecke eine enorm hohe Geschwindigkeit erreicht haben müsse. Ob ein technischer Defekt der Grund für den Unfall war? Der Tesla hinterließ eine Spur der Verwüstung. © Julian Stähle Alarmierte Feuerwehrkräfte rückten mit einem Rüstungswagen an, um das Autowrack aus dem Gebäude zu ziehen.

