06.04.2025 12:48 Tödliches Überholmanöver: Mann prallt mit Motorrad gegen Granitblock und stirbt

Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall in Berlin-Nikolassee in einem Krankenhaus verstorben.

Von Denis Zielke

Berlin - Ein 62-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Verkehrsunfall in Berlin-Nikolassee in einem Krankenhaus verstorben. Rettungskräfte brachten den Biker in eine Klinik. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa Er sei am späten Samstagnachmittag seinen erheblichen Kopf- und Rumpfverletzungen erlegen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach war der 62-Jährige gegen 13.50 Uhr mit seinem Motorrad auf der Havelchaussee unterwegs, als er einen Transporter mit Anhänger überholen wollte.

Der 33-Jährige am Steuer setzte ebenfalls zum Überholen eines Fahrradfahrers an. Der Motorradfahrer bremste stark ab und verlor dabei die Kontrolle über sein Bike. Er prallte den Angaben zufolge gegen einen Granitblock am linken Straßenrand. Ein Ersthelfer kümmerte sich um den Schwerverletzten. Rettungskräften mussten den 62-Jährigen auf der Fahrt in die Klinik reanimieren. Seine Angehörigen seien über den Tod informiert worden, hieß es. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Havelchaussee bis gegen 20 Uhr gesperrt. Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa