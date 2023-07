Tragischer Unfall in Berliner Hochhaus: Kind stürzt 25 Meter in die Tiefe und stirbt

Berlin - In der Nacht zu Freitag ist ein Junge (10) im Berliner Stadtteil Neukölln aus der neunten Etage eines Hochhauses gestürzt und an seinen Verletzungen gestorben.

In Berlin-Neukölln starb ein zehnjähriger Junge nach einem Sturz aus 25 Metern Höhe. © Morris Pudwell

Die Tragödie geschah gegen 1.20 Uhr in einem Hochhaus in der Dieselstraße. Ein Passant sah den schwerverletzten Jungen (10) auf dem Boden liegen. Das Kind war zuvor aus dem neunten Stockwerk 25 Meter in die Tiefe gestürzt und auf einem Fahrradabstellplatz gelandet.

Als die alarmierten Rettungskräfte kurz nach dem Notruf eintrafen, kamen sie nicht gleich an den Zehnjährigen heran, sodass zunächst mehrere Räder beiseite geräumt werden mussten.

Das Kind wurde noch an Ort und Stelle reanimiert, dann wurde es zusammen mit den Eltern in ein Krankenhaus gebracht. Während der Fahrt dorthin wurde der verletzte Junge weiter reanimiert. Allerdings verstarb der Zehnjährige wenig später in der Klinik.

Neben etlichen Feuerwehrkräften rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an. Nothelfer und Beamte fanden viele Angehörige an der Unfallstelle vor.