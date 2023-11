19.11.2023 14:59 U-Bahn-Surfer (14) stürzt ab: Lebensgefahr!

Ein 14-Jähriger ist am Samstagnachmittag in Berlin-Kreuzberg auf das Dach einer U-Bahn geklettert und abgestürzt. Nun schwebt er in Lebensgefahr.

Von Christoph Carsten

Berlin - Ein 14-Jähriger ist am Samstagnachmittag in Berlin-Kreuzberg auf das Dach einer U-Bahn geklettert und abgestürzt. Nun schwebt er in Lebensgefahr. Die Gefahren des U-Bahn-Surfens werden von einigen Jugendlichen unterschätzt. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa Laut Informationen der Polizei soll der Jugendliche gegen 17.45 Uhr mit zwei Freunden (14 und 16 Jahre) am U-Bahnhof Möckernbrücke in eine U-Bahn in Richtung Warschauer Straße gestiegen sein. Im Anschluss kündigte er seinen Begleitern an, während der Fahrt auf das Dach des Zuges steigen zu wollen - was er dann trotz des Protests seiner Freunde auch tat. Die waghalsige Aktion sollte verheerende Folgen haben: Kurz darauf hörten die Begleiter einen dumpfen Schlag und sahen ihren Freund auf der Kupplung zwischen zwei Waggons liegen. Beim Halt im U-Bahnhof Hallesches Tor stiegen die beiden aus, zogen den Verletzten von der Kupplung auf den Bahnsteig und riefen Hilfe. Bis die Rettungskräfte eintrafen, kümmerten sich Ersthelfer vor Ort um den bewusstlosen 14-Jährigen. Er kam mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Seine beiden Freunde erlitten ein Schock und wurden psychologisch betreut. Im Krankenhaus wurden sie ihren Eltern übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Christoph Soeder/dpa