Unfall auf Kreuzung: Biker kracht mit Autofahrer zusammen, 21-Jähriger in Klinik

Berlin - Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Berlin-Lichtenberg ein Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer missachtete die Vorfahrt und fuhr in eine Kreuzung ein. Dort kam es dann zum Zusammenstoß mit einem Autofahrer.

Bei dem Unfall wurden gleich mehrere parkende Autos beschädigt. © Morris Pudwell

Wie die Polizei in Berlin am Donnerstag mitteilte, war ein 21-jähriger Motorradfahrer am Vortag gegen 17.20 Uhr auf der Fanningerstraße in Richtung Bürgerheimstraße unterwegs.

Er zog an den wartenden Autos vorbei und missachtete das dort aufgestellte Stoppschild.

Kurz darauf fuhr er in den Kreuzungsbereich ein, wo es dann zum Zusammenstoß mit einem 66-jährigen Autofahrer kam, der auf der Atzpodienstraße in Richtung Rüdigerstraße unterwegs war.

Infolge des Unfalls stürzte der Motorradfahrer und blieb auf dem Gehweg liegen.

Der Autofahrer kam derweil nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein geparktes Auto, wodurch wiederum drei weitere geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden.

Der 21-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er aufgrund seiner Verletzungen stationär aufgenommen wurde.