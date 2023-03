Unfall in Berlin-Mariendorf: PS-Protz kommt von Straße ab und prallt gegen Laterne

Berlin - Ein 26-jähriger Mann ist bei einem Unfall in Berlin-Mariendorf leicht verletzt worden.

Der 24-jährige Fahrer blieb unverletzt. © Morris Pudwell

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verlor ein 24-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr, in der Straße Alt-Mariendorf die Kontrolle über sein Volkswagen Golf R32 und kam von der Straße ab.

Daraufhin prallte das 250-PS-Auto gegen einen Laternenmast. Der 26-jährige Beifahrer erlitt dabei leichte Verletzungen an den Händen. Der 24-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Ein Atemalkoholtest bei dem 24-Jährigen ergab laut Polizei einen Wert von 1,37 Promille.

Nach dem Unfall wurde die Kreuzung Alt-Mariendorf und Rixdorfer Straße für eine unbekannte Zeit voll gesperrt.