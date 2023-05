20.05.2023 08:26 Uralt-Audi hinterlässt nach Crash Spur der Verwüstung

In der Gropiusstadt in Berlin-Neukölln ist es am späten Freitagabend zu einem schweren Crash mit mehreren beschädigten Autos gekommen.

Von Christoph Carsten

Berlin - In der Gropiusstadt in Berlin-Neukölln ist es am späten Freitagabend zu einem schweren Crash mit mehreren beschädigten Autos gekommen. Der Fahrer eines Audi verlor in Berlin-Neukölln aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. © Morris Pudwell Zu dem Unfall kam es ersten Erkenntnissen zufolge gegen 23 Uhr am Kölner Damm. Ein Audi-Fahrer verlor zunächst die Kontrolle über sein Fahrzeug - und hinterließ darauf eine Spur der Verwüstung. Der Audi kam nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen weißen Kleinwagen, schlug anschließend in das Heck eines geparkten Opel ein, schleuderte noch knapp 30 Meter weiter auf den Mittelstreifen, wo er schließlich zum Stehen kam. Im Unfallauto befanden sich ersten Angaben nach ein Mann und eine Frau. Während der Mann bei dem Crash unverletzt blieb, wurde die Frau in einen Rettungswagen gebracht und behandelt. Vor Ort fiel auf, dass etwa das ABS des Audi offenbar nicht mehr funktionierte - eine meterlange Bremsspur war zu sehen. Außerdem waren die Vorderreifen schon so abgefahren, dass teilweise kein Profil mehr vorhanden war. Die Feuerwehr schob den Audi zunächst an den Straßenrand. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Titelfoto: Morris Pudwell