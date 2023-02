Verfolgungsjagd endet mit Crash: Streifenwagen kracht auf Autobahn in Wohnmobil

Berlin - Am Freitagabend ist ein Streifenwagen der Berliner Polizei auf der Stadtautobahn in ein gestohlenes Wohnmobil gekracht.

Der Streifenwagen ist bei dem Zusammenstoß mit der Motorhaube unter das Wohnmobil geraten. © Morris Pudwell

Wie die Berliner Polizei am Samstag mitteilte, wurden der mutmaßliche Autodieb und zwei Polizeibeamte bei dem Crash an der A114 verletzt.

Demnach wurden die Polizisten in ein Krankenhaus gebracht, wo sie ambulant behandelt werden mussten. Anschließend traten sie von ihrem Dienst ab. Der 36 Jahre alte Fahrer erlitt Kopfverletzungen und musste nach seiner Festnahme ebenfalls in eine Klinik gebracht werden.

Die Streife wollte den Caravan in Pankow kontrollieren, als der Fahrer plötzlich Gas gab.

Der 58-jährige Besitzer des Campingwagens hatte zuvor von seiner Wohnung aus beobachtet, wie das Fahrzeug in der Trelleborger Straße gestohlen wurde und die Polizei gegen 18.30 Uhr darüber informiert.

Bei der Verfolgung kam es am Autobahnanschluss an der Bucher Straße zu dem Zusammenstoß mit dem in Schlangenlinien fahrenden Wohnmobil.

Nach dem Crash, suchte der Fahrer noch sein Heil in der Flucht zu Fuß, wurde allerdings von den Einsatzkräften eingeholt und in Gewahrsam genommen.