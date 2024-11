02.11.2024 22:50 Mehrere Autos in Unfall verwickelt: Vier Insassen verletzt

In Berlin-Schöneberg stießen am Samstag vier Autos an einer Kreuzung zusammen. Es gab vier Verletzte.

Von Oliver Wunder

Berlin - Schwerer Unfall in Berlin! Im Ortsteil Schöneberg stießen am Samstag vier Autos zusammen. Ein Wagen blieb nach dem Unfall auf dem Dach liegen. Wie die Feuerwehr mitteilte, geschah der Unfall gegen 19.35 Uhr auf der Kreuzung Pallasstraße / Potsdamer Straße. Aus ungeklärter Ursache stießen vier Autos zusammen. Durch die Wucht der Kollision blieb ein Wagen auf dem Dach liegen. Zahlreiche Menschen wählten den Notruf und schilderten eine dramatische Lage. Daher gab die Leitstelle das Einsatzstichwort "Massenanfall an Verletzten" raus. Die Retter kamen mit einem Großaufgebot. Sie versorgten vier Personen. Zwei davon erlitten schwere Verletzungen, zwei wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie nach der notärztlichen Versorgung in Krankenhäuser. Drei weitere Beteiligte wurden vor Ort rettungsdienstlich gesichtet, waren aber unverletzt.

