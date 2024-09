10.09.2024 07:42 Was ist da denn los? MILES-Fahrer parkt in bizarrer Seitenlage und flüchtet

Am vergangenen Montag parkte ein Kunde der Carsharing-Firma "MILES" sein Auto in Berlin-Neukölln in einer ungewöhnlichen Seitenlage und floh.

Von Laura Voigt

Am vergangenen Montag parkte ein Kunde der Carsharing-Firma "MILES" sein Auto in einer ungewöhnlichen Seitenlage. Kurz nach dem Unfall öffnete die Person die Fahrertür und rannte weg. © Morris Pudwell Der kuriose Unfall ereignete sich in der Lenaustraße Ecke Friedelstraße im Berliner Stadtteil Neukölln. Hierbei stellte der Fahrer den gemieteten Audi in einer außergewöhnlichen Seitenlage an einem parkenden VW Fox ab. Kurz darauf öffnete die Person die Fahrertür und rannte weg. Seine zwei Beifahrer blieben fassungslos im Auto zurück. Viele Schaulustige kamen und machten sich ein Bild von dem Spektakel. Einige Zeugen alarmierten zudem die Polizei. Wie es zu der ungewöhnlichen Situation kam, ist bislang unklar. © Morris Pudwell Verletzt wurde niemand. Die Beamten haben nun die weiteren Ermittlungen zum bislang unbekannten Fahrer und der Unfallursache übernommen.

Titelfoto: Morris Pudwell