Zwei Bäume gerammt: Eingeklemmter Unfallfahrer aus Autowrack geschnitten

Luckenwalde - Zwischen den brandenburgischen Ortschaften Luckenwalde und Woltersdorf (Landkreis Teltow-Fläming) ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Warum der Audi-Fahrer von der Straße abkam und zwei Bäume rammte, ist gegenwärtig noch Gegenstand der Ermittlungen. © Julian Stähle

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Audi-Fahrer gegen 16 Uhr in Richtung Luckenwalde unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Dabei soll der Audi zunächst einen Straßenbaum gestreift haben, sich dann seitlich gedreht haben und schließlich frontal mit der Fahrerseite mit einem weiteren Baum kollidiert sein.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den eingeklemmten Fahrer aus seinem völlig zerstörten Wagen befreien. Die Kameraden setzten schweres hydraulisches Rettungsgerät ein.

Der Schwerverletzte wurde anschließend mit einem Rettungswagen und in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus nach Potsdam gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle.

Ein Gutachter forschte vor Ort nach der genauen Unfallursache. Dabei setzte er auch eine Drohne ein, um die Unfallstelle zu rekonstruieren und zu vermessen.

An dem Auto entstand Totalschaden und es musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.