Zweijähriger Junge durch Transporter angefahren und schwer verletzt

Berlin - In Treptow-Köpenick im Ortsteil Altglienicke kam es am Donnerstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Transporter-Fahrer und einem zweijährigen Jungen.

Die Rettungskräfte brachten den verletzten Zweijährigen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll der 64-Jährige gegen 12.20 Uhr mit seinem Lieferwagen die Ortolfstraße in Fahrtrichtung Bohnsdorfer Weg befahren haben, als das Kind von einem Grundstück auf die Straße gerannt sei.

Der Transporter-Fahrer habe eine sofortige Bremsung eingeleitet aber einen Zusammenstoß mit dem Kind dennoch nicht verhindern können.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den zweijährigen Jungen mit Verletzungen am Kopf und am Fuß zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer erlitt einen Schock und verblieb am Unfallort.