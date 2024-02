Zweijähriges Mädchen in Spandau von Transporter angefahren

Berlin - Bei einem Unfall in Berlin-Spandau ist am Montagnachmittag ein zweijähriges Mädchen verletzt worden.

Der Rettungsdienst brachte die verletzte Zweijährige in die Klinik. (Symbolbild)

Laut Informationen der Polizei war ein 24-jähriger Mann gegen 17.30 Uhr mit seinem Transporter im Ortsteil Haselhorst unterwegs gewesen.

Als der junge Mann mit dem Wagen aus dem verkehrsberuhigten Bereich der Langer-See-Straße in die Daumstraße bog, übersah er offenbar das Mädchen, das mit seiner Mutter auf dem Gehweg unterwegs war.

Bei der Kollision erlitt die Zweijährige einen Bruch am Fuß. Der Rettungsdienst brachte das Kind in eine Klinik, in der das Mädchen stationär aufgenommen wurde.