Vollsperrung am Alexanderplatz: Grunertunnel ab Montag dicht

Berlin - Achtung, Autofahrer: Der Grunertunnel am Berliner Alexanderplatz wird ab Montag, dem 22. Juni, für vier Wochen komplett gesperrt.

Der Straßentunnel direkt unter dem Einkaufszentrum Alexa wird für vier Wochen komplett gesperrt. (Archivfoto) © Annette Riedl/dpa

Grund für die Sperrung sind Instandsetzungsarbeiten an den Entwässerungsrinnen, wie die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt bekannt gab.

Der Straßentunnel hat insgesamt acht Entwässerungsrinnen. Sie verbinden jeweils beide Fahrtrichtungen am Tunnelende. Die Gitterroste darüber sind jedoch beschädigt und nicht mehr ausreichend tragfähig.

Damit die Arbeiten schnell durchgeführt und die notwendigen Aushärtezeiten eingehalten werden können, erfolgt die Sanierung aller Rinnen gleichzeitig. Deshalb ist eine Vollsperrung erforderlich.

Die Arbeiten sollen bis zum 17. Juli 2026 abgeschlossen sein. Danach ist der Straßentunnel wieder mit zwei Fahrstreifen je Richtung befahrbar.