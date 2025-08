05.08.2025 12:11 Mann bedrängt Frau in Bank, sodass sie Geld rausrückt: Wer hat die Erpressung gesehen?

Die Kripo sucht einen Mann, der eine Frau in einer Bank in Glienicke/Nordbahn so bedrängt hat, dass sie ihm ihr Geld gab.

Von Mia Goldstein

Glienicke/Nordbahn - Die Kripo ist auf der Suche nach einem Mann, der verdächtigt wird, eine Frau in einer Bank in Glienicke/Nordbahn dazu gebracht zu haben, ihm ihr Geld herauszurücken. Die Öffentlichkeit wird nun um Mithilfe gebeten. Alles in Kürze Mann bedrängt Frau in Bank und erpresst Geld.

Tatort ist Glienicke/Nordbahn, Lindenstraße.

Täter flüchtet mit E-Roller nach Hohen Neuendorf.

Polizei sucht Zeugen für räuberische Erpressung.

Hinweise unter 03301/8510 oder online möglich. Mehr anzeigen Mit diesem Phantombild sucht die Polizei Brandenburg nach einem mutmaßlichen räuberischen Erpresser. © TAG24, Polizeidirektion Nord (Bildmontage) Nach Angaben der Beamten soll die Frau am 2. März gegen 18.25 Uhr Geld in der Bankfiliale in der Lindenstraße abgehoben haben. Ein Unbekannter soll sie körperlich bedrängt und gezwungen haben, das Geld herauszugeben. Anschließend sei der mutmaßliche Täter mit einem E-Roller in Richtung Hohen Neuendorf geflüchtet. Der unbekannte Mann wird auf circa 30 Jahre alt geschätzt. Er ist circa 1,80 Meter groß, hat eine stämmige Statur und wird einem südländischen Phänotyp zugeordnet. Auffällig ist sein dunkler Leberfleck auf der rechten Wange. Brandenburg Feuerzauber in Brandenburg: Tausende Fans feiern die "Pyro Games" Brandenburg Seniorin stürzt vom Rollator und stirbt: Kripo sucht nach schiebender Frau Zum Tatzeitpunkt hatte der nun zur Fahndung Ausgeschriebene eine dunkle Bomberjacke mit einem weißen, kreisförmigen Logo auf dem Rücken und weißem Kragen an. Dazu trug er ein rotes Basecap. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung und bittet Zeugen, die den unbekannten Mann erkennen oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, sich unter der Telefonnummer 03301/8510 an die Polizeiinspektion Oberhavel zu wenden oder das polizeiliche Hinweisportal im Internet zu nutzen.

Titelfoto: TAG24, Polizeidirektion Nord (Bildmontage)