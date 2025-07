Polizei stoppt Kutsche: Fahrer betrunken eingepennt

Bahnsdorf - An der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen ist ein betrunkener Kutscher (56) während der Fahrt eingenickt.

Alles in Kürze

Aufmerksame Zeugen hatten die Polizei wegen der kuriosen Kutscher-Fahrt alarmiert. © Luca Woitow/Blaulichtreport Lausitz

Die zwei Pferde am Gespann trabten trotzdem lässig weiter vor sich hin, als die Einsatzkräfte der Polizei in der Nacht auf Sonntag an der Verbindungsstraße zwischen der Ortschaft Bahnsdorf (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) und der B156 eintrafen.

Gegen 0.20 Uhr konnten die Einsatzkräfte den Kutschwagen anhalten, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Süd gegenüber TAG24 am Montag erklärte. Als auch der Fahrer langsam aus dem Land der Träume zurückkehrte, zeigte sich dieser zunächst jedoch unkooperativ.

"Er wollte die Kutsche nicht verlassen, da mussten wir ihn unterstützen", sagte der Polizeisprecher.

Ein anschließender Atemalkoholtest könnte der Grund dafür sein: Der 56-Jährige hielt mit 1,6 Promille die Zügel in der Hand. Nun droht ihm der Verlust seines Führerscheins.