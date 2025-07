16.07.2025 11:23 Auto rast nachts in See - vom Fahrer fehlt jede Spur

Mitten in der Nacht ist ein Auto in den Untersee in Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) gefahren.

Von Alina Grünky Kyritz - Mitten in der vergangenen Nacht ist ein Auto in den Untersee in Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) gefahren.

Alles in Kürze Auto fährt in Untersee in Kyritz

Fahrer nicht auffindbar

Zeuge wählt Notruf

Feuerwehr sucht nach Insassen

Kriminalpolizei ermittelt Mehr anzeigen Ein Angler beobachtete, wie das Auto in den Untersee fuhr. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa Ein Angler sah die Fahrt ins Wasser und wählte kurz vor Mitternacht den Notruf, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Ein Feuerwehrmann sprang demnach ins Wasser, um nach Menschen im Auto zu suchen. Dass sich niemand mehr im Auto befand, bestätigte sich auch nach der Bergung des Wagens, wie es weiter hieß. Drei weitere Menschen befanden sich der Polizei zufolge zu der Zeit am See, sie gaben jedoch an, den Unfall nicht gesehen zu haben. Brandenburg Polizei zieht Reisebus mit 32 Schülern bei Klassenfahrt aus dem Verkehr Brandenburg Unfall Crash nach Sekundenschlaf auf A9: Kind schwer verletzt Sowohl die 57 Jahre alte Halterin des Fahrzeugs als auch ihr Ehemann konnten zunächst nicht erreicht werden. Die Polizei gab an, dass keine Flüssigkeiten aus dem Auto ausliefen, die den See hätten verschmutzen können. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

