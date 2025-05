Rhabarberkuchen mit Pudding: Mit diesem Rezept wird der Kuchen richtig saftig

Die Springform mit Backpapier auslegen oder einfetten. Den Rhabarber in kleine Stücke schneiden, zuckern und beiseite stellen, bis der Rhabarber Wasser lässt.

Schritt 2

Butter, Ei und Zucker in einer großen Schüssel verrühren. Das Mehl und die Prise Salz hinzugeben und zu einem festen Teig verarbeiten. Den Teig in die Backform geben, verteilen, einen Rand hochziehen und festdrücken. Die Form mit dem Boden in den Kühlschrank stellen.