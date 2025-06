Spaghetti-Eis-Kuchen mit frischen Erdbeeren: Mit diesem Rezept zum sommerlichen Geschmack

Anleitung für den Biskuitboden: Die Eier, der Zucker und Vanillezucker werden in eine Schüssel gegeben und mit dem Rührgerät auf höchster Stufe etwa fünf Minuten cremig geschlagen. Das Volumen des Teigs sollte sich dadurch ordentlich vermehren und die Masse dickflüssig werden.

Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze (160 Grad Umluft) vorheizen. Kuchenform mit der Butter einfetten und anschließend den Teig einfüllen. Etwa 20 Minuten backen lassen. Den fertigen Biskuitboden mit einem Messer vorsichtig am Rand entlang von der Kuchenform lösen, auf eine Kuchenplatte geben und abkühlen lassen.

Den Magerquark zusammen mit dem Vanilleextrakt (oder Vanillezucker) und Puderzucker in eine große Schüssel geben und zu einer glatten Creme rühren.

Die Schlagsahne in eine Schüssel geben und mit dem Mixer steif schlagen, Sahnesteif dabei nach und nach dazugeben. Die Sahne sollte dabei erst kurz vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank genommen werden. Nun wird die feste Schlagsahne vorsichtig unter den Quark gehoben.

Die Sahne-Quark-Masse in den vorbereiteten Frischhaltebeutel (siehe Tipps unten) füllen und durch die Löcher in Form von Spaghetti auf den mit Erdbeeren belegten Kuchenboden drücken. Den Kuchen anschließend etwa 30 Minuten kalt stellen.

Zubereitung der Erdbeersoße:



In der Zwischenzeit die Erdbeeren waschen, den Strunk sowie unschöne Stellen entfernen und vierteln. Die Erdbeerstückchen, den Zucker und Zitronensaft in einen kleinen Topf geben. Ein bis zwei Esslöffel Wasser dazugeben und alles etwa fünf Minuten auf niedriger Stufe köcheln lassen. Immer wieder umrühren, damit nichts am Boden kleben bleibt.