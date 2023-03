16 Grad! Chemnitz startet in den Frühling

Chemnitz - Mit dem Tretboot über den sonnigen Schlossteich, ein Eis genießen oder endlich den ersten Salat im Garten pflanzen - viele Chemnitzer starten am Samstag beschwingt in den Frühling.

Wolfgang Linke (71) arbeitet schon fleißig im Kleingartenverein "Waldesrauschen" in Schloßchemnitz. "Salat ist immer das Erste, was ich pflanze, und nebenbei noch Radieschen, es kommt ja vielleicht noch mal Frost."

Der Lenz nimmt am Wochenende richtig Anlauf mit bis zu 16 Grad und lädt zum Verweilen in der Sonne ein. Familie Otto aus Dresden nutzte am Freitag gleich die Chance und fuhr mit den Kindern Sophia (4) und Fabian (6) nach Chemnitz, um mit einem Tretboot über den Schlossteich zu gondeln.

Die Sonne lockt die Chemnitzer nicht nur in Gärten, sondern lädt auch zum Spazieren und Eisessen ein. Das Café Eis-Zapfen in der Uhlichstraße hat mehr als 200 wechselnde Sorten, wovon sich am Freitag auch Sven und Daisy (31) kurzerhand überzeugt haben. So schmeckt der Frühling!