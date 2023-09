Ampel-Irrsinn in Chemnitz: Warum ist hier Rot, wenn gar nichts kommt?

Chemnitz - Diese Sinnlos-Ampel in der Innenstadt nervt die Chemnitzer : Auf der Straße der Nationen neben dem Stadthallenpark sehen Fußgänger, die über die Mittelspur wollen, 35 Sekunden lang Rot - auch wenn weder Bus noch Bahn kommt.

Jörg Vieweg (52, SPD) plädiert für eine regelmäßige Anpassung der Ampeln in Chemnitz. © Uwe Meinhold

Bei vielen Chemnitzern stößt das auf Unverständnis. "Man muss lange umsonst warten. Es nervt", sagt Bashar Sommakai (32), der die Ampel regelmäßig benutzt. Um die Wartezeit zu vermeiden, gehe er oft ein paar Meter weiter vorn über die Gleise. "Es wäre gut, wenn die Schaltung an den Bedarf angepasst wäre."

"Es ist wichtig, dass Ampelschaltungen regelmäßig überprüft und abgestimmt werden", sagt auch Jörg Vieweg (52, SPD). "In der Theorie sollten Fußgänger nicht länger als 30 Sekunden an einer Ampel warten müssen", so der Stadtrat weiter. "Praktisch sieht das leider oft anders aus."

Janne Schmittinger (37) ist zu Besuch in Chemnitz. Auch sie versteht die sinnlose Wartezeit nicht: "Ich weiß zwar nicht, wie die Ampel hier sonst geschaltet ist, aber ich war gerade kurz davor, über Rot zu gehen."

Doch das kann vor allem für Fahrradfahrer teuer werden: Bei der Missachtung einer roten Ampel wird ein Bußgeld von 60 Euro fällig, für Fußgänger sind es fünf Euro.