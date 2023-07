Attacke auf Teilnehmer und Hitlergruß: Störaktionen beim Chemnitzer CSD

Sachsens Justizministerin Katja Meier (43) mit Partnerin Josefine Paul (41, beide Grüne). © Kristin Schmidt

In der Nacht brannte am Brühl eine Regenbogenflagge, mutmaßliche Neonazis aus dem Erzgebirge attackierten Umzugs-Teilnehmer am Schillerplatz und später am Falkeplatz verbal. Die Polizei sprach Platzverweise gegen die Störer aus.

CSD-Sprecher Robert Lutz (35) sah sogar einen Hitlergruß: "Solche Aktionen zeigen, dass der CSD weiter nötig ist, um Akzeptanz und Sicherheit für queere Menschen zu schaffen."

Ansonsten schuf der Tag eine "superfröhliche Atmosphäre", so Robert Lutz. Viele Gruppen stellten sich nach dem lauten Umzug durch die Stadt im Stadthallenpark vor.

Lutz: "Ich sah viele Bürger, die mit Aktiven ins Gespräch kamen." Grünen-Stadtrat Volkmar Zschocke (54) war begeistert: "Der fröhliche CSD zeigt Chemnitz von seiner jungen, toleranten und bunten Seite. Es ist normal, verschieden zu sein."