Autofahrer, aufgepasst! An diesen Straßen in Chemnitz wird am Samstag kontrolliert

Am kommenden Samstag wird das Ordnungsamt in Chemnitz an verschiedenen Orten die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Am kommenden Samstag wird das Ordnungsamt in Chemnitz an verschiedenen Orten die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Hier heißt es also: Augen auf und Fuß vom Gas!

Fuß vom Gas! Am Samstag wird an verschiedenen Orten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. (Symbolbild) © Daniel Löb/dpa Anlässlich dieses bundesweiten Aktionstages sind verstärkte Kontrollen zur Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs geplant. An folgenden Orten in Chemnitz müsst Ihr am Samstag mit Kontrollen zur Einhaltung der Höchstgeschwindigkeiten rechnen: Neefestraße/Im Neefepark (Unfallschwerpunkt)

Chemnitztalstraße/Glösaer Straße (Unfallschwerpunkt)

Oberfrohnaer Straße (S244) Anschlussstelle A4 (Unfallschwerpunkt)

Augustusburger Straße/Spürweg (Unfallhäufungsstelle) Chemnitz Achtung, Änderung bei der Citybahn: Diese Haltestellen werden nur noch bei Bedarf bedient Der Fokus der Kontrollen im ruhenden Verkehr liegt darauf, dass Geh- und Radwege freigehalten werden. Seit 2005 findet der Tag der Verkehrssicherheit am dritten Samstag im Juni statt. Er soll die Bevölkerung über Verkehrssicherheit informieren und verdeutlichen, dass jeder Verkehrsteilnehmer einen Beitrag leisten kann. Hier geht es vor allem um die Einhaltung von Höchstgeschwindigkeiten und auch die Erhöhung der Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer. In Chemnitz wird der Aktionstag zusätzlich durch eine Plakataktion unterstützt, die unter dem Hashtag #MehrAchtung für mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr wirbt.

Kontrollen im Landkreis Zwickau