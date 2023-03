Baustellen in Chemnitz: Ab Montag erwarten Euch mehrere neue Vollsperrungen

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche starten in Chemnitz und im Umland neue Baumaßnahmen. Wir sagen Euch, wo Ihr aufgrund von Sperrungen mehr Zeit einplanen müsst.

In der Hilbersdorfer Straße erwartet Euch ab Montag zwischen Rudolf-Liebold-Straße und Margaretenstraße eine Vollsperrung. Die Umleitung führt landwärts über: Rudolf-Liebold-Straße - Gneisenaustraße - Margaretenstraße. Stadteinwärts wird der Verkehr so umgeleitet: Margaretenstraße - Friedrich-Naumann-Straße - Rudolf-Liebold-Straße - Emilienstraße. Die Kanalarbeiten sollen laut Stadt bis voraussichtlich 28. August dauern. Die Buslinien 32 und N11 verkehren umgeleitet.

Analog dazu starten am Montag die Arbeiten für den Geh- und Radweg vom Abzweig der K7880/Pöhler Straße nach Jocketa bis zum Gasthaus "Zum Posthaus" in Neudörfel.

Nach den Rodungsarbeiten werden nun am Montag die Bauarbeiten für den Radwegbau aufgenommen. Während der Bauzeit wird der Verkehr am jeweiligen Abschnitt vorbeigeführt.

Baustart an der S297 im Vogtland! Zwischen der Parkplatzzufahrt am Gunzenberg und der Staumauer der Talsperre Pöhl soll auf rund 980 Metern ein neuer Radweg entstehen.

In Kirchberg und in Lunzenau werden Fahrbahnsanierungen durchgeführt. Dazu sind Vollsperrungen nötig. (Symbolbild) © 123rf/mariok

Am Montag beginnt an der S277 in Kirchberg der zweite Bauabschnitt der Fahrbahnsanierung. Betroffen ist der Bereich der Kreuzung Am Brühl. Dazu muss die S277 voll gesperrt werden, eine Umleitung erfolgt ab Wilkau-Haßlau über die B93 durch Wiesenburg zur S282 und bei Saupersdorf auf die S277 nach Kirchberg - Verkehr in der Gegenrichtung analog dazu.

Die Arbeiten sollen voraussichtlich Ende Mai dieses Jahres abgeschlossen werden.

Nach der Winterpause gehen ebenfalls die Arbeiten auf der S247 in Lunzenau weiter, daher muss ab Montag im Ortsteil Elsdorf erneut voll gesperrt werden. Der Verkehr wird umgeleitet über: S247 - Obergräfenhain - B175 nach Rochlitz - B107 - S240 durch Nöbeln - in Göritzhain zur S247 - Straße "Am Kindergarten" -S242 - S247. Die Umleitung in der Gegenrichtung erfolgt analog.

Die Fahrbahnerneuerung soll voraussichtlich im Juli abgeschlossen werden.