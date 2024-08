Fahrlehrer schimpft über verwaiste Baustellen in Chemnitz

Fahrlehrer Lothar Kein (72) ärgert sich über die sinnlose Baustellenabsperrung in Grüna. © Maik Börner

Fahrlehrer Lothar Kein (72) machte diese Entdeckung letztens im Ortsteil Mittelbach und nun wieder in der Chemnitzer Straße in Grüna: "Seit Dienstag waren keine Bauarbeiter zu sehen. Aber die halbseitige Sperrung blieb stehen, plus Abbiegeverbot in die Mittelbacher Straße."



Eine Sprecherin der Stadt bestritt auf TAG24-Anfrage "vergessene Absperrungen" und sagte: "Die Baustelle wurde bis zu diesem Freitag verlängert. Dann bleiben Absperrungen auch stehen."