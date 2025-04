Neue Baustellen in Chemnitz: Einschränkungen auf Südring und Zwickauer Straße

Chemnitz - Neue Woche, neue Baustellen: In Chemnitz erwarten Euch unter anderem auf der Zwickauer Straße und auf der Bernsdorfer Straße Sperrungen.

Auf der Glösaer Straße kommt es zu Gleisbauarbeiten. (Symbolbild) © Peter Zschage

Noch bis zum 31. Juli ist der Harthweg zwischen Windweg und Parsevalstraße in drei Bauabschnitten voll gesperrt: 1. Abschnitt von Harthweg 15 bis Harthweg 25, 2. Bauabschnitt von Harthweg 25 bis einschließlich Einmündung Parsevalstraße, 3. Abschnitt von Harthweg 16 bis Windweg, die Umleitung führt über: Waldenburger Straße - Kochstraße - Weststraße - Ulmenstraße - Zwickauer Straße.

Ebenfalls voll gesperrt ist ab Montag (8 Uhr) die Glösaer Straße am Bahnübergang zwischen Chemnitztalstraße und An der Riesaer Bahnlinie. Der Verkehr wird über Blankenauer Straße - Emilienstraße - Frankenberger Straße umgeleitet. Grund sind Gleisbauarbeiten bis Donnerstag, 18 Uhr.

Auch auf der Adelsbergstraße in Höhe der Kleinolbersdorfer Straße kommt es von Montag bis Donnerstag zur Vollsperrung. Umleitung: Kleinolbersdorfer Straße - Georgistraße.

Voll gesperrt ist auch die Bernsdorfer Straße zwischen Pappelstraße und Eislebener Straße ab Montag. Die Umleitung verläuft über: Wartburgstraße - Zschopauer Straße - Rosa-Luxemburg-Straße. Die Kreuzung Bernsdorfer Straße/Pappelstraße ist halbseitig gesperrt, stadtauswärts ist nur das Linksabbiegen in die Pappelstraße möglich, der Fahrverkehr von der Pappelstraße in die Bernsdorfer Straße stadteinwärts wird gewährleistet. In dem Bauabschnitt dauern die Arbeiten voraussichtlich bis 30. Juni.

Ab Dienstag wird die Markersdorfer Straße zwischen Biederstraße und Max-Müller-Straße halbseitig gesperrt. Die Gebäudesanierung hier soll bis voraussichtlich 31. Dezember dauern.