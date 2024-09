Neue Baustellen: Sperrungen auf dem Sonnenberg und in Schloßchemnitz

Chemnitz - In der kommenden Woche starten in Chemnitz einige neue Baustellen. Unter anderem werden die Hechlerstraße und die Hainstraße voll gesperrt.

Voll gesperrt wird ab Montag die Hainstraße in Höhe Hausnummer 106. Umleitung stadtauswärts: Dresdner Straße - Palmstraße; stadteinwärts: Zietenstraße - Fürstenstraße. Die Straßenbauarbeiten sollen voraussichtlich bis 18. Oktober dauern.

Ab Montag wird die Chemnitzer Straße an der Kreuzung Heinrich-Heine-Straße halbseitig gesperrt. Bis 18. Oktober dauern hier die Arbeiten.

Zu Einschränkungen kommt es aufgrund von Sperrungen in Harthau und auch in Euba. (Symbolbild) © Maik Börner

Aufgrund der Fahrbahnerneuerung auf der Brücke an der Harthauer Straße zwischen Schulstraße und Schwarzenberger Straße ist ab Freitag eine Vollsperrung nötig. Umleitung: Schulstraße - Annaberger Straße - Klaffenbacher Straße - Stöcklstraße - Kirchsteig - Feudelstraße; im Bereich Stöcklstraße/Kirchsteig mit Ampelregelung. Bis 11. Oktober sollen die Sanierungsarbeiten hier dauern.

Halbseitig gesperrt wird ab Freitag der Dammweg zwischen Blankenburgstraße und Fischweg im Einmündungsbereich auf der Blankenburgstraße. Das Bauvorhaben soll voraussichtlich mehrere Monate dauern.

Ab Freitag wird die Straße Weißer Weg im Kreuzungsbereich Beutenbergstraße voll gesperrt. Die Arbeiten an der Fahrbahn sollen voraussichtlich bis 18. Oktober dauern.

Vorbereitende Arbeiten finden ab Freitag auf der Annenstraße und der Lutherstraße statt. Ab 7. Oktober soll dann auf der Reitbahnstraße zwischen Bernsbachplatz und Ritterstraße die Gleisüberfahrt voll gesperrt werden. Umleitung in Richtung Annaberger Straße: Annenstraße - Reitbahnstraße und Lutherstraße - Frauenhofer Straße - Reichenhainer Straße - Gustav-Freytag-Straße; in Richtung Zschopauer Straße: Reichenhainer Straße - Südbahnstraße - Bernsdorfer Straße - Lutherstraße. Die Arbeiten an den Gleisanlagen sollen bis 18. Oktober dauern.