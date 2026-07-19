Fuß vom Gas! Hier stehen vom 20. bis 24. Juli Blitzer in Chemnitz

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Fuß vom Gas! Hier wird in Chemnitz in der kommenden Woche die Geschwindigkeit kontrolliert und geblitzt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!

Vorsicht, hier wird in Chemnitz geblitzt! (Symbolfoto)
Vorsicht, hier wird in Chemnitz geblitzt! (Symbolfoto)  © Jens Büttner/dpa

An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz:

  • Oberfrohnaer Straße
  • Adalbert-Stifter-Weg/Huttenstraße
  • Pelzmühlenstraße
  • Waldrand
  • Goetheweg
  • Wasserschänkenstraße

Die Polizeidirektion Chemnitz gibt aktuell keine Blitztipps mehr bekannt.

Wo Ihr auf den Chemnitzer Straßen mit Baustellen und Sperrungen rechnen müsst, erfahrt Ihr hier.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa

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