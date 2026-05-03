03.05.2026 08:02 Fuß vom Gas! Hier stehen vom 4. bis 8. Mai Blitzer in Chemnitz

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Fuß vom Gas! Hier wird in Chemnitz in der kommenden Woche die Geschwindigkeit kontrolliert und geblitzt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas! Vorsicht, hier wird in Chemnitz geblitzt! (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz: Trützschlerstraße

Oberfrohnaer Straße

Adalbert-Stifter-Weg/Huttenstraße

Emilienstraße

Reichenbrander Straße

Leipziger Straße

Pelzmühlenstraße

Glösaer Straße Die Polizeidirektion Chemnitz gibt aktuell keine Blitztipps mehr bekannt. Wo Ihr auf den Chemnitzer Straßen mit Baustellen und Sperrungen rechnen müsst, erfahrt Ihr hier.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa