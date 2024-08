Fuß vom Gas! Hier stehen vom 5. bis 9. August Blitzer in und um Chemnitz

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz und Umgebung auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!

Vorsicht, in Chemnitz wird wieder geblitzt! (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

An diesen Straßen kontrolliert die Polizei in Chemnitz, im Erzgebirge und in Mittelsachsen!



Montag, 5. August:



Chemnitz, Haydnstraße

Augustusburg, Am Sportplatz (S223)

Dienstag, 6. August:

Chemnitz, Eubaer Straße

Lauter-Bernsbach, OT Lauter, Hauptstraße (K9112)

Mittwoch, 7. August:

Chemnitz, Zwickauer Straße

Sehmatal, OT Neudorf, Am Sportplatz/Siedlung

Donnerstag, 8. August:

Chemnitz-Grüna, Chemnitzer Straße

Amtsberg, OT Dittersdorf, Dittersdorfer Straße

Freitag, 9. August: