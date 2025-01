Fuß vom Gas! Hier stehen vom 6. bis 10. Januar Blitzer in und um Chemnitz

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz und Umgebung auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!

Vorsicht, hier wird in Chemnitz geblitzt! (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

An diesen Straßen kontrolliert die Polizei in Chemnitz, im Erzgebirge und in Mittelsachsen!



Montag, 6. Januar:



Chemnitz, Leipziger Straße

Großhartmannsdorf, B101, Höhe Abzweig Dorfstraße

Dienstag, 7. Januar:

Chemnitz, Blankenauer Straße

Taura, Mittweidaer Straße

Mittwoch, 8. Januar:

Chemnitz, Paul-Jäkel-Straße

Frauenstein, OL Kleinbobritzsch, Freitaler Straße

Donnerstag, 9. Januar:

Chemnitz, Zeisigwaldstraße

Augustusburg, Marienberger Straße

Freitag, 10. Januar: