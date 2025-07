Geblitzt vor der Schule: Gilt Tempo 30 auch am Feiertag?

Chemnitz - Da blickt keiner mehr durch! An der Grundschule Mittelbach in der Hofer Straße steht er seit 2023: der Superblitzer. In der Nähe des Blitzers seht ein Schild: Tempo 30, Montag bis Freitag, 6 bis 17 Uhr. Doch was viele nicht wissen: Auch an Feiertagen wird hier eiskalt geblitzt.

Marion Grund (74) aus Chemnitz wurde am Karfreitag an der Grundschule Mittelbach geblitzt. © Sven Gleisberg

Das musste auch Marion Grund (74) aus Chemnitz am eigenen Leib erfahren. Am Karfreitag fuhr die Seniorin nichtsahnend an der Schule vorbei. "Ich dachte, da wird nicht geblitzt, weil ja keine Kinder da sind", sagt sie.

Doch dann der Schock: Blitz! 7 km/h zu schnell und 30 Euro Strafe. Die Rentnerin war fassungslos: "Für mich ist ein Feiertag wie ein Sonntag."

Damit war sie offenbar nicht allein: Laut Rathaus wurden am Karfreitag an dieser Stelle 97 Fahrzeuge geblitzt, am Ostermontag sogar 138.

Zum Vergleich: Am Freitag vor Ostern waren es nur 25, am Freitag danach 23 geblitzte Autos. Ähnlich niedrig sind die Zahlen an den Montagen davor (25) und danach (31).