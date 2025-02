Hier steht ab sofort ein neuer Blitzer im Erzgebirge

Annaberg-Buchholz - Fuß vom Gas, sonst kann's teuer werden! Ab sofort ist in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge ein neuer Blitzer in Betrieb.

Außerdem soll die Anlage später auch Rotlichtverstöße an der stark frequentierten Fußgängerampel erfassen.

Das Gerät kann in beide Fahrtrichtungen messen, nur nicht gleichzeitig.

Der Blitzer misst aktuell die Geschwindigkeit des talabwärts fahrenden Verkehrs in Richtung Feldschlösschenkreuzung.

Wie die große Kreisstadt Annaberg-Buchholz mitteilte, ist seit dem gestrigen Montag der neue Blitzer auf der Robert-Schumann-Straße in Höhe der Fußgängerampel in Betrieb.

Die Stadt appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, nicht nur im Bereich des Blitzers, sondern im gesamten Stadtgebiet rücksichtsvoll und vorausschauend zu fahren.

