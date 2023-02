Chemnitz: Verein will Bedürftigen mit "Stöber-Stübchen" helfen

Das neue Stöber-Stübchen bietet Möbel und Geschirr für wenig Geld. © Maik Börner

Seit Ende vergangenen Jahres haben die Ehrenamtlichen in der Dresdner Straße 6, unweit der bunten Treppen, ihre Räume. Dazu gibt's seit einigen Tagen das Sozialkaufhaus "Stöber-Stübchen" in der Dresdner Straße 18.

"Wir geben in der kalten Jahreszeit bis April jeden Montag zwischen 16 und 18 Uhr eine warme Mahlzeit aus, das von unseren ehrenamtlichen Helfern selbst gekocht wird", so Vereins-Gründerin Gudrun Srednicki (65), die genau weiß, wie sich Menschen in finanzieller Not fühlen.

"Ich habe selbst schon schwere Zeiten hinter mir und habe mich dort wieder herausgekämpft." Zwölf Ehrenamtliche arbeiten im Verein mit und unterstützen eine wachsende Zahl an Bedürftigen:

"Die Nachfrage von Senioren und Familien wird immer größer. Wenn Mitte des Monats das Geld zur Neige geht, kommen 30 bis 35 Menschen zu uns essen. Weil es immer mehr werden, sind auch auf die Unterstützung durch Spenden angewiesen."