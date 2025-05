Acht Tipps gegen Langeweile am Samstag in Chemnitz und Umgebung

Von 13 bis 18 Uhr am Samstag sowie von 10 bis 16 Uhr am Sonntag feiert der Verkehrsbund Mittelsachsen zusammen mit den regionalen Verkehrsunternehmen CVAG, City-Bahn Chemnitz und der Erzgebirgsbahn sowie weiteren VMS-Partnern das geliebte Fest.

Chemnitz - Am bereits dritten Tag des Festivals "NONSTOP Europa!" im Spinnbau (Altchemnitzer Straße 27) erwarten Euch wieder verschiedene Highlights.

Um 15 Uhr geht's los mit einem futuristischen Abenteuer ohne Worte: ":Doppelpunkt" im Ostflügel. Der Eintritt kostet 10 Euro. Es folgen die Szenencollage "Can we talk about this?" (16.30 Uhr, Figurentheater, Eintritt: 10 Euro) und die europäische Zugkomödie "Speisewagen" (19.30 Uhr, Große Bühne, Eintritt: 16 Euro).