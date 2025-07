Raus vor die Tür mit unseren sieben Ausflugstipps

Chemnitz - Heute noch nichts vor? Wie wäre es mit einem Badeausflug oder einem Familientrip in ein Museum? In unseren Ausflugstipps rund um Chemnitz ist wieder für jeden etwas dabei.

Chemnitz - Die Wettervorhersagen versuchen, dem Badfest in Einsiedel einen Strich durch die Rechnung zu machen. Doch das Freibad spielt dabei nicht mit. Mit eingeschränktem Programm findet das geplante Badfest von 10 bis 18.30 Uhr statt. Ball- und Rutschspiele bleiben möglich.

Dabei werden Telefonapparate aus dem 19. und 20. Jahrhundert ausgestellt. Stadtfernsprecher, frühe Wähltelefone und Klassiker. Besonderes Highlight: In einem der letzten Fernsprechhäuschen der Stadt Chemnitz kann telefoniert werden.

Chemnitz - Im Industriemuseum wird aktuell die Kabinettausstellung "100 Jahre Wählvermittlung in Chemnitz" in Kooperation mit der AGr Telekommunikation des Fördervereins Industriemuseums Chemnitz e. V. präsentiert.

Chemnitz - Mit dem "Big Jump Chemnitz 2025" beteiligt sich Chemnitz erstmals am europaweiten Flussbadetag. Zur Auswahl stehen Euch das ehemalige Flussbad Altchemnitz (Schulstraße 60), der Stadtteilpark am Pleißenbach (Limbacher Straße 146a), Helgoland Chemnitz (Eckstraße) und der Nordpark (Further Straße 59) zur Verfügung.

Packt Euch Picknick und eine Decke, Badekleidung und Badeschuhe ein. Auch Federball oder ein Musikinstrument können mitgebracht werden.

Der Badetag geht von 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.