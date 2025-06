Start in die Sommerferien: Mit unseren acht Ausflugstipps wird es nicht langweilig

Chemnitz - Endlich Sommerferien! Für alle, die (noch) zu Hause sind, haben wir acht abwechslungsreiche Ausflugsziele für einen schönen sonnigen Samstag in Chemnitz und Umgebung.

Chemnitz - Seit Donnerstag findet wieder das TAG24 Sommerkino statt und präsentiert am Miramar am Samstag und Sonntag jeweils zwei Filme.

Am Samstag geht's um 16 Uhr los mit "Imaginäre Fruende", am Abend folgt um 19.30 Uhr der Streifen "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben". Am Sonntag dürft Ihr Euch auf "Happy Family 2" (16 Uhr) und "Monsieur Claude und sein großes Fest" (19.30 Uhr) freuen.

Der Eintritt ist frei. Zudem bietet das Miramar jeweils ab 14 Uhr zusätzlich eine Hüpfburg, einen Tischkicker und Tischtennis.