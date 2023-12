Chemnitz: Weihnachts-Basteln auf den letzten Drücker

Chemnitz - Das Basteln in der Weihnachtszeit ist eine schöne Art, sich auf das bevorstehende Fest einzustimmen. Mitglieder und Freunde des Vereins "KaffeeSatz" laden am heutigen Donnerstag von 15 bis 18 Uhr in die Weihnachtswerkstatt (Martinstraße 28) zum Gestalten von Weihnachtsgeschenken ein.