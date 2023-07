"Germens" hat einen neuen Fan: Toni Krahl singt jetzt im Chemnitzer Hemd

Sänger Toni Krahl (73) ist neuer Markenbotschafter bei "Germens". Links im Bild: Germens-Chef René König (49). © Dana Barthel

Gekommen ist die Verbindung so: "Wir waren beim City-Konzert in Chemnitz. Dort trug er ein auffälliges Hemd, aber nicht von Germens. Also beschlossen wir, ihn zu kontaktieren und ihm eines zu schenken", sagt Germens-Chef René König (49).

"Das erste Hemd war das Whole Lotta Smoke, ein Hemd zur Rockmusik, gestaltet von Steffen Kraushaar aus Chemnitz." Ein weiteres folgte.

Inzwischen ist die Band City Geschichte. Doch weil Krahl die Rockerrente verweigert und stattdessen nunmehr bei Silly singt, einer der anderen Ostrock-Legenden, sind die Chemnitzer Hemden-Motive auf so ziemlich jedem Konzertbild, das Fans von den Konzerten schießen.

Darunter der neueste Running Gag bei jedem Silly-Auftritt: Krahl knutscht Silly-Bassist Jäcki Reznicek (69).