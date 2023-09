Wasserstoff-Hochburg Chemnitz: Darum entsteht hier die Mobilitätswende

Chemnitz - Spätestens 2028 soll in Chemnitz das mit 72 Millionen Euro vom Bund geförderte Wasserstoff-Technologiezentrum fertig sein. Die Technische Universität will damit zu einem der weltweit führenden Standorte in der Forschung werden. Doch warum ist H2 das Schlüsselelement der Mobilitätswende?