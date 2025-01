Werbefilm soll Fachkräfte nach Chemnitz locken

Den Imagefilm kann man sich auf YouTube anschauen. © Screenshot: Youtube

Der Imagefilm "Welcome to Chemnitz" ("Willkommen in Chemnitz") präsentiert mit eindrucksvollen Aufnahmen die Stadt und ihre Region.



"Die Nachfrage nach Fachkräften ist in vielen Branchen hoch. Wir möchten zeigen, dass Chemnitz nicht nur Jobs bietet, sondern auch eine Heimat, in der sich Menschen wohlfühlen können", sagt Silvana Bergk, Leiterin des Geschäftsbereichs Wirtschaft, der die Produktion gemeinsam mit dem Welcome Center und dem Chemnitzer Unternehmen "Video Vision" auf den Weg gebracht hat.