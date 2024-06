Chemnitzer Uni ausgezeichnet

Im Hörsaal der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften lässt es sich gut Lernen. © Uwe Meinhold

Die beiden Chemnitzer Studiengänge werden im aktuellen Hochschulranking der WirtschaftsWoche in den Top Ten unter den deutschen Universitäten geführt.



Mehr als 420 Hochschulen gibt es in Deutschland. Doch welche Universitäten und Fachhochschulen bilden die Studierenden am besten für die Praxis aus?

Für das aktuelle Hochschulranking der WirtschaftsWoche (veröffentlicht: online am 13. Juni 2024 sowie im Heft 25/2024) haben 483 Personalverantwortliche aus deutschen Unternehmen an der Befragung der Beratungsfirma Universum teilgenommen und ihre Favoriten gewählt.

Die Technische Universität Chemnitz schaffte bei zwei der untersuchten wirtschaftsnahen Studienfächer den Sprung in die Top Ten der Universitäten - dieses Mal mit dem Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, der Rang 9, und dem Studiengang Maschinenbau, der Rang 10 erreichte.