Chemnitz: CVAG hat Ärger mit ihren Anzeigetafeln

Chemnitz - Es war kein Aprilscherz: Am Dienstag kam es an den Chemnitzer Bushaltestellen zum Blackout der Anzeigetafeln.

Am Dienstagmittag war das Problem behoben und die Anzeigetafeln an den Haltestellen funktionierten wieder. © Ralph Kunz

Normalerweise werden Fahrgäste dort über die nächsten Verbindungen informiert, am Dienstagmorgen zeigten die Tafeln in der Stadt allerdings nur die Uhrzeit an.

Der Fehler fiel gegen 5 Uhr auf und konnte nicht gleich beseitigt werden.