Christian Lindner auf Sachsen-Tour: Das mag der Politiker an Zwickau!

FDP-Chef Christian Lindner (45) und Sachsens Spitzenkandidat Robert Malorny (45) auf einer Wahlkundgebung auf dem Chemnitzer Theaterplatz. © dpa/Hendrik Schmidt

Die Liberalen liegen bei allen repräsentativen Umfragen übereinstimmend bei mageren zwei Prozent. Geht die FDP jetzt gezielt dorthin, wo es weh tut?

"Das tut eigentlich nicht weh, weil wir überall Leute haben, die dem liberalen Geist zusprechen. Und wir haben überall Leute, die sich eben was anderes wünschen", meint Spitzenkandidat Malorny.

"Wegen des Andrangs gehen wir in größeren Städten auf die Bühne und in kleineren in den direkten Bürgerdialog."