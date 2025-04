"Alles war voller Blut" - Witwe im Mordprozess Kleinertz bricht ihr Schweigen!

Am Dienstag hat die Witwe Annegret K. (60) des ermordeten Chemnitzer Kardiologen Klaus Kleinertz (†69) vorm Landgericht ausgesagt und wies alle Schuld von sich.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Der Mord am Chemnitzer Kardiologen Klaus Kleinertz (†69) schockt nach wie vor die Region. Nachdem am Chemnitzer Landgericht der mutmaßliche Komplize Michael C. (63) aussagte, kam Dienstag die angeklagte Witwe Annegret K. (60) zu Wort. Beide widersprachen sich.

Witwe Annegret K. (60) berichtete am Dienstag ausführlich über ihre Beziehung zum ermordeten Kardiologen. © Harry Härtel/Haertelpress Der angesehene Herz-Spezialist wurde in der Nacht zum 10. März 2024 in seiner Chemnitzer Wohnung brutal ermordet - laut Staatsanwaltschaft von den beiden Angeklagten Michael C. und Simone I. (53). Kleinertz' Frau Annegret soll das Duo angestiftet haben, ihren Gatten zu töten. Das Motiv: Annegret habe befürchtet, dass sich ihr Mann trennen und das Testament zugunsten einer gemeinnützigen Stiftung ändern könnte.

Annegret ließ Dienstag durch ihren Verteidiger mitteilen, dass sie die beiden Mitangeklagten beauftragte, ihren Gatten zu observieren, da Kleinertz mehrere Affären mit Prostituierten gehabt haben soll.

Witwe: "Alles war voller Blut"

2023 fuhr Klaus Kleinertz (†69, r.) noch zusammen mit Annegret per Oldtimer bei einer Rallye. © Andreas Kretschel