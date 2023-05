14.05.2023 10:12 1.456 Chemnitz: 20-Jähriger lehnt Drogen ab und wird mit Messer verletzt

In der Annaberger Straße in Chemnitz ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann (20) mit einem Messer verletzt worden.

Von Lea Wunderlich

Chemnitz - In der Nacht zu Sonntag ist im Chemnitzer Zentrum ein Mann (20) mit einem Messer verletzt worden. In der Annaberger Straße wurde in der Nacht zu Sonntag ein Mann (20) mit einem Messer verletzt. (Symbolbild) © Bildmontage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler Gegen 3 Uhr wollte in der Annaberger Straße ein zunächst Unbekannter einem 20-Jährigen Betäubungsmittel verkaufen. Als der junge Mann ablehnte, kam es zum Streit. Dann entriss der Täter dem 20-Jährigen Bargeld. "Als der Geschädigte das Geld zurückforderte, fügte der Täter ihm mit einem Messer Verletzungen zu", teilte die Polizei mit. Chemnitz Crime Mega-Drogenfund! Polizei stellt 21 Kilo Marihuana sicher Zeugen riefen die Beamten zu Hilfe und Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen, einen 29-jährigen Tunesier, vorläufig festnehmen. Der 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem 29-Jährigen fand die Polizei nicht nur das Messer, sondern auch Kokain. "Nachdem mit dem Tatverdächtigen die erforderlichen Maßnahmen auf einem Polizeirevier durchgeführt wurden, wies die Chemnitzer Staatsanwaltschaft die Entlassung des Mannes aus dem Polizeigewahrsam an", hieß es weiter.

Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen räuberischen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Titelfoto: Bildmontage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler