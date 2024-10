20.10.2024 10:02 605 Chemnitz: Mehrere Autos beschädigt

In der Nacht zu Samstag sind in der Winklerstraße in Chemnitz mehrere Autos beschädigt worden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Schloßchemnitz sind in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen mehrere Autos beschädigt worden. An mehreren geparkten Autos wurden die Spiegel beschädigt. (Symbolbild) © 123rf/heiko119 Laut Polizei waren die unbekannten Täter in der Winklerstraße unterwegs. "Bislang wurden drei betroffene Fahrzeuge der Hersteller VW und Audi festgestellt", heißt es weiter. Die Seitenspiegel auf den Beifahrerseiten waren beschädigt. An einer Fahrzeugtür entstand ebenfalls Schaden. Der Sachschaden wurde auf insgesamt circa 2000 Euro geschätzt.

Titelfoto: 123rf/heiko119