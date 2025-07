Chemnitz: Zwei Raub-Attacken innerhalb weniger Stunden

Chemnitz - Zwei Raub-Attacken in Chemnitz innerhalb weniger Stunden: Im Stadtteil Schloßchemnitz wurde ein junger Mann (22) ausgeraubt, ähnlich erging es einem 20-Jährigen im Konkordiapark. Die Polizei prüft nun, ob es Zusammenhänge zwischen den Taten gibt.

Alles in Kürze

Ein 22-Jähriger wurde am Luisenplatz in Chemnitz Opfer eines Raubüberfalls. (Archivbild) © Uwe Meinhold

Die erste Tat geschah am Donnerstagnachmittag am Luisenplatz. Dort war ein 22-Jähriger gegen 15 Uhr unterwegs, als er eine vierköpfige Gruppe bemerkte.

Einer aus der Runde stieß den jungen Mann zu Boden. "In der Folge versuchte der Angreifer, dem 22-Jährigen die Tasche zu entreißen, was zunächst misslang. Ein weiterer, augenscheinlich Jugendlicher der Gruppe trat daraufhin den Geschädigten, wodurch sich dieser leichte Verletzungen zuzog, die keiner ärztlichen Behandlung bedurften", so die Polizei.

Beiden Tätern gelang es, die Tasche des jungen Mannes zu entreißen - das Duo durchsuchte diese und krallte sich etwa 150 Euro. Anschließend flüchteten die Täter.

Ein aufmerksamer Passant eilte dem jungen Mann zu Hilfe und alarmierte die Polizei.