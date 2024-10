Chemnitz: Zwei Transporter über Nacht geklaut

Die Polizei fahndet nach den gestohlenen Transportern. (Symbolbild) © 123rf/summertime72

Unbekannte Täter klauten in der Nacht zu Mittwoch einen roten Fiat Ducato, der am Dienstagabend am Gerhart-Hauptmann-Platz abgestellt worden war. In dem Fahrzeug befand sich viel Werkzeug.

Der Stehlschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 30.000 Euro.

"Einen weißen Fiat Ducato stahlen Unbekannte ebenfalls über Nacht in der Fritz-Matschke-Straße. Der Zeitwert des Transporters beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Auch in diesem gestohlenen Fahrzeug befanden sich diverse Werkzeuge, deren Wert auf ca. 2000 Euro beziffert wurde", heißt es weiter.