Fies! Betrüger wollten Sachsens Gewinnspiel-Königin reinlegen

Auch wenn Eva-Maria Stiller auf Reisen geht, bezahlt sie vor Ort fast nichts - "Ich war als Gewinnerin schon dreimal in Rom, dreimal in Euro-Disney, habe sogar Reisen verschenkt, weil ich nicht alles wahrnehmen konnte."

Die Ex-Sekretärin machte das Gewinnspielen nach der Wende zum Beruf. 2011 schrieb Eva-Maria Stiller sogar ein Buch: "Auf Zick-Zack-Kurs ins Glück". Darin verriet sie Tricks, wie man leichter gewinnt. Sie bearbeitet Postkarten mit einer Zackenschere oder macht sie mit aufgeklebten Stoffresten zur haptischen Falle, "damit sie der Glücksfee leichter in die Hände fallen".

Eva-Maria Stiller hatte sich schon über den Fast-Millionen-Gewinn gefreut. Ihr Mann warnte sie gerade noch rechtzeitig. © Ralph Kunz

Doch zuletzt wäre die Glückssträhne fast gerissen. Ein Fax aus London gaukelte ihr einen Gewinn der Postcode-Lotterie über 925.000 Euro vor. Sie sah ihren großen Traum vom eigenen Häuschen wahr werden. Zum Glück passte Udo Stiller auf.

"Ich merkte, dass da was nicht stimmt. Meine Frau sollte viele persönliche Fragen beantworten - das kam mir so seltsam vor, dass ich das Fax an die Staatsanwaltschaft geschickt habe."

Der Ehemann ist eben das größte Glück, weiß die Gewinnspiel-Königin heute.